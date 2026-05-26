МИД Нидерландов вызвал российского посла

ANP: Нидерланды вызвали посла РФ в связи с ударами в Киеве

Министерство иностранных дел Нидерландов вызвало российского посла Владимира Тарабрина в связи с ударами в Киеве. Об этом сообщает Algemeen Nederlands Persbureau (ANP).

Глава внешнеполитического ведомства страны Том Берендсен заявил, что поводом стала «интенсивность российских ударов по Киеву в последние дни».

До этого министерство иностранных дел Германии вызвало посла России в связи с рекомендацией Москвы к Берлину покинуть свое посольство в Киеве. В ведомстве также отметили, что страна намерена и дальше оказывать «мощную поддержку» Украине.

25 мая российский МИД рекомендовал иностранным гражданам, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, как можно скорее покинуть Киев.

В ведомстве отметили, что Вооруженные силы России приступают к последовательным системным ударам по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве. Речь идет о местах проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, которые «киевский режим использует при содействии натовских специалистов».

Ранее в МИД Польши рассказали о планах по эвакуации своих дипломатов из Киева.