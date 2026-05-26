Германия вызвала посла России из-за заявления МИД РФ

Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России в связи с рекомендацией Москвы к Берлину покинуть свое посольство в Киеве. Об этом сообщается в соцсети X внешнеполитического ведомства ФРГ.

«Призывы к нашему посольству покинуть Киев: Россия делает ставку на угрозы, террор и эскалацию. Поэтому сегодня мы пригласили посла России», — говорится в сообщении.

В МИД Германии также отметили, что страна намерена и дальше оказывать «мощную поддержку» Украине.

25 мая Министерство иностранных дел России рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, как можно скорее покинуть Киев.

В ведомстве отметили, что Вооруженные силы России приступают к последовательным системным ударам по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве. Речь идет о местах проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, которые «киевский режим использует при содействии натовских специалистов».

Как заявила посол Европейского союза (ЕС) на территории Украины Катарина Матернова, дипломаты ЕС не будут эвакуироваться из Киева. Госссекретарь США Марко Рубио после разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым допустил дальнейшую эскалацию конфликта. Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба позднее призвал киевлян «психологически готовиться к разрушениям» и покинуть город.

Ранее в МИД Польши рассказали о планах по эвакуации своих дипломатов из Киева.