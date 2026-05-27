Стубб усомнился в причастности России к залетам украинских дронов в страны НАТО

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не считает убедительной версию о том, что Россия специально перенаправляла украинские дроны на территорию стран НАТО. Об этом пишет Helsingin Sanomat.

Стубб прокомментировал публикацию британской газеты Telegraph, которая написала, что Россия якобы использует глушение и подмену GPS-сигналов для перенаправления украинских дронов в воздушное пространство стран НАТО.

«Допустим, в качестве отправной точки, что президент и главнокомандующий больше прислушивается к Силам обороны, ВВС и разведке, чем к газете Telegraph. И исходя из этой отправной точки, я не считаю убедительной идею о том, что Россия в настоящее время целенаправленно направляет беспилотники в сторону Финляндии», — сказал Стубб.

Он также подчеркнул, что у России сейчас «и так по горло дел со своей собственной противоракетной обороной и беспилотниками».

3 мая премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что нарушение воздушного пространства Финляндии не является допустимым.

Затем в посольстве России в Хельсинки отметили, что Москва рассчитывает на то, что Финляндия осознает последствия предоставления воздушного пространства для пролета украинских дронов. Также в российском посольстве в Хельсинки сообщили, что Финляндия потребовала от Киева не использовать ее территорию для пролета дронов.

Также в мае глава МИД Литвы Кестутис Будрис обвинил Россию в том, что она якобы «сознательно» перенаправляет дроны ВСУ в воздушное пространство Прибалтики.

