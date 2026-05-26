В Совфеде обвинили ЕС в эскалации конфликта на Украине

Европейские страны занимаются не урегулированием конфликта на Украине, а его эскалацией. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

По словам сенатора, дипломатия между Европой и Россией «полностью отсутствует» по вине ЕС, и политику Евросоюза в отношении Москвы определяют «затопленные русофобией страны». Среди таковых Пушков назвал Эстонию, Литву, Латвию, Польшу, а также Британию, которая не является членом объединения, но играет «очень вредоносную роль» в кризисе и «поощряет наиболее враждебные России силы в Евросоюзе».

«Именно эта группа государств, совместно с Германией и Францией, работает не на урегулирование конфликта, а на его безудержную эскалацию. И это порождает крайне опасную ситуацию. <…> Дело действительно может закончиться большой войной», — отметил он.

Пушков также написал, что атаки украинских дронов на Россию через территорию прибалтийских государств «вызывают все большую тревогу у мыслящих людей» в Европе и США. Сейчас прибалтийские страны «патологически враждебны России и постоянно провоцируют ее», подчеркнул сенатор. Франция и Германия же лишь «поощряют их новые провокации», отметил он.

В мае случилось сразу несколько появлений украинских дронов на территории Прибалтики. Так, например, 3 мая украинский беспилотник нарушил воздушное пространство Эстонии, а 20 мая жители Литвы спустились в укрытия из-за воздушной угрозы, связанной с появлением в небе украинских БПЛА.

19 мая Служба внешней разведки России сообщила о готовящихся Украиной ударах по российской территории с территории Латвии.

Глава МИД Литвы Кестутис Будрис обвинил Россию в том, что она якобы «сознательно» перенаправляет украинские дроны в воздушное пространство Прибалтики.

Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сообщение российской разведки «совершенно неприемлемым» и обвинила в появлении украинских беспилотников в Прибалтике Россию и Белоруссию.

Ранее в ЕС захотели принять «ответные меры» на залет украинских дронов в Прибалтику.