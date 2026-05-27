Россия пригрозила Финляндии последствиями за предоставление неба для беспилотников ВСУ

Россия рассчитывает на то, что Финляндия осознает последствия предоставления воздушного пространства для пролета украинских беспилотников. Об этом сообщили «Известиям» в посольстве РФ в Хельсинки.

«Исходим из того, что финские власти отдают себе отчет в том, что шаги такого рода будут иметь серьезные последствия», — сказал собеседник газеты.

Он обратил внимание на заявление министра обороны Антти Хяккянена о том, что использование финского воздушного пространства для нанесения ударов по территории России «полностью запрещено».

Российская сторона фиксирует сообщения о том, что власти Финляндии доводили соответствующие сигналы до украинской стороны, добавили в диппредставительстве.

3 мая премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что нарушение финского воздушного пространства украинскими беспилотниками недопустимо. При этом политик отметил, что Хельсинки поддерживает Киев и понимает необходимость самообороны.

29 марта на территории Финляндии обнаружили два украинских беспилотника. Орпо назвал произошедшее нарушением территориальной целостности. 31 марта третий дрон был найден на льду приграничного с Россией озера Пюхяярви в районе Париккала. 1 апреля сообщалось еще об одном обнаруженном в Финляндии беспилотнике.

Ранее финский политик испугался ответа России на пролет беспилотников ВСУ через страну.