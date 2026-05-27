В МИД напомнили о предложении России по вывозу из Ирана обогащенного урана

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предложение РФ вывезти обогащенный уран из Ирана остается на столе, но Москва не навязывает никому своих услуг. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наше предложение, о котором неоднократно говорил президент России, вывезти материал в Россию, в последовательности шагов, приемлемой для сторон, чтобы в конечном итоге этот материал был использован для изготовления топлива, для иранских реакторов, — это предложение остается на столе, в полной мере. Мы его не отзываем?», — сказал Рябков.

26 мая постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что российская сторона готова забрать обогащенный уран из Ирана, но это решение должен принять Тегеран.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Иран должен передать США весь свой обогащенный уран для последующего уничтожения либо ликвидировать его на месте или в другой стране.

25 мая телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что Иран в рамках урегулирования конфликта с США готов вывезти высокообогащенный уран из страны.

По его данным, Тегеран настаивает на отправке вещества в Китай в качестве условия для дальнейшего продвижения переговоров. Иранская сторона стремится сначала получить соответствующие гарантии от Пекина.

Ранее сообщалось, что Иран не согласился на передачу урана в рамках сделки с США.