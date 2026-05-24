СМИ: Иран не согласился на передачу урана в рамках сделки с США

Иран в рамках соглашения с США не согласился передать свои запасы высокообогащенного урана. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный иранский источник.

Источник агентства рассказал, что ядерный вопрос будет рассмотрен в ходе переговоров по окончательному соглашению, он не является частью текущей сделки.

«Не было достигнуто соглашения по поводу иранских запасов высокообогащенного урана, подлежащих вывозу из страны», — добавил он.

До этого портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщил, что США и Иран близки к подписанию меморандума о продлении перемирия на 60 дней. Соглашение предусматривает открытие Ормузского пролива, разрешение Ирану свободно продавать нефть и переговоры по ограничению иранской ядерной программы.

По данным Белого дома, стороны должны финализировать сделку с Катаром, Саудовской Аравией и Пакистаном.

Ранее в США заявили, что Иран все еще стремится к созданию ядерного оружия.

 
