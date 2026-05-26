Постпред РФ заявил о готовности России забрать обогащенный уран Ирана

Нэнси Сисель/РИА «Новости»

Российская сторона готова забрать обогащенный уран из Ирана, но это решение должен принять Тегеран, заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя. Об этом сообщает ТАСС.

«Если Иран попросит нас забрать уран в Россию в рамках соглашения, то почему нет», — заявил постпред.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Иран должен передать США весь свой обогащенный уран для последующего уничтожения либо ликвидировать его на месте или в другой стране.

25 мая телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что Иран в рамках урегулирования конфликта с США готов вывезти высокообогащенный уран из страны.

По его данным, Тегеран настаивает на отправке вещества в Китай в качестве условия для дальнейшего продвижения переговоров. Иранская сторона стремится сначала получить соответствующие гарантии от Пекина.

В марте российский президент Владимир Путин предложил вывезти обогащенный уран из Ирана в Россию.

Ранее США рассказали о сохранении режима прекращения огня с Ираном.

 
