Война США и Израиля против Ирана
Трамп потребовал от Ирана передать обогащенный уран

Иран должен передать США весь свой обогащенный уран для последующего уничтожения либо ликвидировать его на месте или в другой стране. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Обогащенный уран («Ядерная пыль!») будет либо немедленно передан США для вывоза и последующего уничтожения, либо, что более предпочтительно, уничтожен на месте или в другой приемлемой локации совместно и по согласованию с Исламской Республикой Иран», — написал он.

Трамп добавил, что комиссия по атомной энергии США или ее аналог выступят в качестве свидетелей данного процесса.

25 мая телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что Иран в рамках урегулирования конфликта с США готов вывезти высокообогащенный уран из страны.

По его данным, Тегеран настаивает на отправке вещества в Китай в качестве условия для дальнейшего продвижения переговоров. Иранская сторона стремится сначала получить соответствующие гарантии от Пекина.

В марте российский президент Владимир Путин предложил вывезти обогащенный уран из Ирана в Россию.

Ранее делегация Ирана прибыла в Доху для обсуждения соглашения с США.

 
