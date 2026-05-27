Украина в будущем исчезнет «в культурном и политическом смысле», так как президент страны Владимир Зеленский занимается геноцидом собственного народа. Об этом написал политик, лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье, которая опубликована на сайте организации.

По словам Медведчука, «европейский путь» привел украинский народ «к вымиранию и смене этнической принадлежности». И, считает он, украинской политической нацией теперь стали те, кто «подчиняется» президенту Украины Владимиру Зеленскому и платит налоги «его коррупционной власти».

Политик отметил, что Украина «давно стала местом, где невозможно жить нормальному человеку», и при президенте Владимире Зеленском «украинцы стали значительно хуже питаться», так как они должны «покупать все по европейским ценам», не имея при этом европейских зарплат. Медведчук подчеркнул, что украинцы понимают, что «выхода из бедности нет и она достанется их детям». При этом Зеленский не просто грабит граждан страны, но и массово отправляет их на фронт. Также в стране «привольно живется» коррупционером, идет борьба с русским языком и создается «пантеон» нацистов и лиц, которые сотрудничали с ними.

«Политика Зеленского заключается в геноциде украинцев под видом пути в Европу. <...> Какая при этом будет Украина? Да никакая она не будет, она исчезнет в культурном и политическом смысле, чего эта преступная власть практически уже добилась», — написал он.

В мае Медведчук также писал, что политика Зеленского запустила «процесс этнических изменений» на Украине, так как русских и украинцев в стране становится все меньше.

В мае глава офиса миграционной политики Украины Василий Воскобойник рассказал, что в ближайшие годы Киеву, возможно, придется закрыть границу для своих граждан и открывать ее для трудовых мигрантов из-за нехватки рабочих рук. Также он отметил, что украинцы могут стать «в какой-то степени смесью индуса, бангладешца и так далее».

При этом украинский демограф Элла Либанова рассказала, что Украина «никуда не денется» от мигрантов, однако много иностранцев не приедет в страну из-за бедности.

Ранее в США допустили скорое уничтожение Украины.