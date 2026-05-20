Политика президента Украины Владимира Зеленского запустила «процесс этнических изменений» в стране, где русских с украинцами становится «все меньше». Об этом написал лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье, размещенной на сайте организации.

Медведчук напомнил о том, что украинские власти хотят завезти в страну мигрантов из Азии и Африки. Также политик отметил, что Зеленский в апреле ввел закон, вводящий уголовную ответственность за антисемитизм, из-за проблемных отношений мусульман и евреев.

«Геноцид украинцев и русских приводит к тому, что их в Украине становится все меньше. <…> Украина перестанет быть славянским государством, поскольку большинство приезжих будут мусульмане. Всем известны проблемные отношения мусульман и иудеев, потому Зеленский заранее готовится к защите евреев как более привилегированной нации», — написал он.

Медведчук также добавил, что уничтожение «традиционной славянской культуры, веры и традиций» формирует на Украине «новую элиту», которая «по указке западных кураторов» устраивает геноцид украинского народа. Он отметил, что Зеленскому для сохранения своей власти «необходимо сохранить этническую мафию, которая его поддерживает».

В мае ассоциированный эксперт CASE Украина Ульяна Костенко рассказала, что ежегодно население Украины сокращается примерно на 320 тысяч человек, а покрыть демографический коллапс сможет только трудовая миграция.

Однако министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев в мае сказал, что сейчас поиск трудовых мигрантов на Украине не является приоритетом, и стане нужно привлекать к работе категории, которые не задействованы на рынке труда.

