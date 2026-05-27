Украина может исчезнуть как государство уже этим летом из-за накопившихся проблем и постоянных провокаций против России. Такое мнение в эфире YouTube-канала Daniel Davis высказал бывший разведчик Скотт Риттер.

Эксперт напомнил, что Украина столкнулась с крайне кризисной ситуацией в демографии, экономике и военной сфере. При этом украинские военные продолжают наносить удары по регионам России, вынуждая Москву предпринимать жесткие ответные меры, добавил Риттер.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, председатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что жители Украины просят избавить их от власти президента Владимира Зеленского.

Также экс-помощник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что Зеленский в последнее время теряет поддержку партнеров на фоне усугубляющихся проблем.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский покинул страну перед российским ударом «возмездия».