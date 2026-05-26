Глава РФПИ заявил о панике в «британской пропагандистской машине»

Александр Вильф/РИА Новости

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X отреагировал на публикацию газеты Financial Times о президентах России и США Владимире Путине и Дональде Трампе.

«Почему «просвещeнная» Financial Times нападает и на президента Путина, и на президента Трампа? Британская пропагандистская машина в панике», — говорится в публикации.

21 мая Дмитриев заявил, что европейские СМИ все еще живут в мире экс-президента США Джо Байдена и продвигают его нарративы.

До этого глава РФПИ выразил мнение, что правительство Великобритании является самой настоящей оплошностью. Так он прокомментировал заявление кабинета министров Соединенного королевства, который назвал «оплошностью» выдачу разрешения на закупку российских нефтепродуктов через третьи страны.

Ранее спецпредставитель Путина выступил с призывом к ЕС.

 
