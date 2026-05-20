Спецпредставитель Путина назвал британские власти оплошностью

Правительство Великобритании является самой настоящей оплошностью, заявил специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Он опубликовал пост в своем аккаунте в социальной сети X.

Дмитриев прокомментировал заявление кабинета министров Соединенного королевства, который назвал «оплошностью» выдачу разрешения на закупку российских нефтепродуктов через третьи страны.

«Пришлось посмотреть значение слова «оплошность» в словаре. Оказывается, настоящая оплошность — это само правительство Великобритании», — написал спецпредставитель главы государства Владимира Путина.

19 мая министерство финансов Великобритании бессрочно разрешило импорт дизеля и керосина, которые производятся из российской нефти на территории третьих стран. В опубликованной ведомством лицензии уточнялось, что под третьими государствами понимается любая страна мира, за исключением Соединенного королевства, РФ и острова Мэн.

В прошлом году британские власти ужесточили санкционную политику, чтобы лишить РФ доходов от продажи энергоносителей и ограничить возможности для обхода ранее установленных ограничений. В частности, в стране ввели полный запрет на импорт нефтепродуктов из российского сырья.

Ранее в Европейском союзе отказались комментировать решения США и Великобритании по санкциям против РФ.

 
