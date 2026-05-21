Дмитриев: СМИ Европы все еще живут в мире Байдена и продвигают его нарративы

Европейские СМИ все еще живут в мире экс-президента США Джо Байдена и продвигают его нарративы. Об этом в X заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По его словам, европейские медиа продвигают ультралевые, байденовские, антитрамповские нарративы.

«Кто так хорошо управляет этими левыми европейскими нарративами?» — задался вопросом Дмитриев.

Таким образом он прокомментировал заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что европейским СМИ следует «посмотреть в зеркало», прежде чем нападать на американского президента.

До этого Дмитриев заявил, что Евросоюзу необходимо найти свой голос в защиту мира «в хоре поджигателей войны». Так спецпредставитель президента РФ прокомментировал заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которая раскритиковала Евросоюз за то, что он не использует свое дипломатическое влияние для содействия урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Дмитриев назвал причину появления заговора о вмешательстве РФ в президентские выборы в США.