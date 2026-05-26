США не присоединились к заявлению Украины в ООН

США не присоединились к заявлению Киева в ООН по ситуации на Украине

США не вошли в число стран, которые присоединились к заявлению Киева по ситуации на Украине, зачитанному постпредом республики в ООН Андреем Мельником. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении украинская сторона призвала к полному и безусловному прекращению огня, а также к необходимости принять гуманитарные меры.

Мельник отметил, что к призывам Киева присоединились государства Евросоюза, Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия.

До этого официальный представитель Госдепартамента Томми Пиготт заявил, что Марко Рубио по запросу российской стороны провел телефонные переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым.

25 мая российский МИД сообщил, что глава МИД РФ по поручению президента Владимира Путина уведомил американского госсекретаря о подготовке системных ударов по объектам Вооруженных сил Украины в Киеве, а также по украинским центрам принятия решений. Кроме того, он напомнил о договоренностях по российско-украинскому конфликту, достигнутых в августе 2025 года в Анкоридже.

Ранее посол Украины в США заявила о «новой энергии» для переговоров.