Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

США не присоединились к заявлению Украины в ООН

США не присоединились к заявлению Киева в ООН по ситуации на Украине
Eduardo Munoz/Reuters

США не вошли в число стран, которые присоединились к заявлению Киева по ситуации на Украине, зачитанному постпредом республики в ООН Андреем Мельником. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении украинская сторона призвала к полному и безусловному прекращению огня, а также к необходимости принять гуманитарные меры.

Мельник отметил, что к призывам Киева присоединились государства Евросоюза, Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия.

До этого официальный представитель Госдепартамента Томми Пиготт заявил, что Марко Рубио по запросу российской стороны провел телефонные переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым.

25 мая российский МИД сообщил, что глава МИД РФ по поручению президента Владимира Путина уведомил американского госсекретаря о подготовке системных ударов по объектам Вооруженных сил Украины в Киеве, а также по украинским центрам принятия решений. Кроме того, он напомнил о договоренностях по российско-украинскому конфликту, достигнутых в августе 2025 года в Анкоридже.

Ранее посол Украины в США заявила о «новой энергии» для переговоров.

 
Теперь вы знаете
За себя и за Сашку. Когда придется поработать сверхурочно и сколько вам за это заплатят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!