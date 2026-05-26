В Госдепе рассказали о переговорах Рубио и Лаврова

Госсекретарь США Марко Рубио по запросу российской стороны провел телефонные переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщил официальный представитель госдепартамента Томми Пиготт, передает РИА Новости.

«Госсекретарь США Марко Рубио переговорил сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по запросу министра», — говорится в его сообщении.

Пиготт уточнил, что Рубио и Лавров обменялись взглядами на российско-украинский конфликт, двусторонние отношения России и США, а также ситуацию в Иране.

25 мая российский МИД сообщил, что глава МИД РФ по поручению президента Владимира Путина уведомил американского госсекретаря о подготовке системных ударов по объектам Вооруженных сил Украины в Киеве, а также по украинским центрам принятия решений. Кроме того, он напомнил о договоренностях по российско-украинскому конфликту, достигнутых в августе 2025 года в Анкоридже.

Ранее МИД России призвал иностранцев, включая персонал дипмиссий, как можно скорее покинуть Киев.