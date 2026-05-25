Лавров предупредил США о подготовке ударов по центрам принятия решений в Киеве

Лавров уведомил Рубио о начале ударов по центрам принятия решений в Киеве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по поручению президента России Владимира Путина уведомил госсекретаря США Марко Рубио о подготовке системных ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве, а также по украинским центрам принятия решений. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В ходе телефонного разговора с американским коллегой Лавров указал, что решение по ударам принято в «ответ на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории».

Министр обратил внимание на сегодняшнее заявление МИД РФ, в котором США и другим государствам, имеющим представительства в Киеве, рекомендовано эвакуировать дипломатический персонал и своих граждан из украинской столицы.

Лавров напомнил о договоренностях по украинскому конфликту, достигнутых в августе 2025 года в Анкоридже и открывавших «путь к устойчивому долгосрочному урегулированию на основе баланса интересов».

«Министр... выразил сожаление в связи с тем, что нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности», — отмечается в сообщении.

Решение о нанесении Вооруженными силами РФ ударов по объектам ВСУ в Киеве стало реакцией на атаку беспилотников ВСУ по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в Луганской народной республике (ЛНР). По последним данным, 65 студентов пострадали, 21 не выжил. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной».

Ранее в Германии обеспокоились заявлением МИД РФ об ударах по Украине.