Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Лавров предупредил США о подготовке ударов по центрам принятия решений в Киеве

Лавров уведомил Рубио о начале ударов по центрам принятия решений в Киеве
Алексей Филиппов/РИА Новости/MANDEL NGAN/Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по поручению президента России Владимира Путина уведомил госсекретаря США Марко Рубио о подготовке системных ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве, а также по украинским центрам принятия решений. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В ходе телефонного разговора с американским коллегой Лавров указал, что решение по ударам принято в «ответ на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории».

Министр обратил внимание на сегодняшнее заявление МИД РФ, в котором США и другим государствам, имеющим представительства в Киеве, рекомендовано эвакуировать дипломатический персонал и своих граждан из украинской столицы.

Лавров напомнил о договоренностях по украинскому конфликту, достигнутых в августе 2025 года в Анкоридже и открывавших «путь к устойчивому долгосрочному урегулированию на основе баланса интересов».

«Министр... выразил сожаление в связи с тем, что нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности», — отмечается в сообщении.

Решение о нанесении Вооруженными силами РФ ударов по объектам ВСУ в Киеве стало реакцией на атаку беспилотников ВСУ по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в Луганской народной республике (ЛНР). По последним данным, 65 студентов пострадали, 21 не выжил. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной».

Ранее в Германии обеспокоились заявлением МИД РФ об ударах по Украине.

 
Теперь вы знаете
Месть Киеву, заминированный газовоз под Петербургом и пляжный сезон в Анапе. Главное за 25 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!