Путин рассказал о поставках казахстанской нефти через Каспийский трубопроводный консорциум

Путин: КТК через РФ обеспечивает поставки более 80% экспорта казахстанской нефти

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) через территорию России обеспечивает поставки более 80% экспорта казахстанской нефти на мировые рынки. Об этом президент РФ Владимир Путин написал в статье для газеты «Казахстанская правда».

Он отметил, что российско-казахстанское сотрудничество в энергетике активно развивается.

По словам Путина, также планируется произвести оптимизацию и расширение национальной газотранспортной инфраструктуры Казахстана для устойчивого энергоснабжения республики.

«Кроме того, российский бизнес предлагает казахстанским парт­нерам уникальные разработки и технологии в области альтернативной и «чистой» энергетики», — добавил Путин.

До этого помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что во время визита Путина в Астану планируется заключить соглашение об основных параметрах строительства АЭС в Казахстане и финансировании проекта.

Путин совершит государственный визит в Казахстан 27 мая. В аэропорту его встретит лично президент Казахстана Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что в Астане обсудят увеличение транзита российской нефти через Казахстан