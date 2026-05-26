В Астане обсудят увеличение транзита российской нефти через Казахстан

Ушаков: в ходе визита Путина в Астану обсудят рост транзита российской нефти

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ходе визита Владимира Путина в Астану планируется обсудить увеличение транзита российской нефти через Казахстан. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Ушакова, энергетика будет одной из ключевых тем переговоров, поскольку это сфера, где страны активно сотрудничают.

«Прогнозы, которые Россия выстраивает на этот счет, весьма оптимистичны», — добавил он.

Кроме того, на переговорах обсудят ключевые аспекты дальнейшего развития российско-казахстанских отношений в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Лидеры также обменяются мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, отметил Ушаков.

Президент России Владимир Путин с 27 по 29 мая по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетит республику с государственным визитом. 28 мая с участием глав государств – членов Евразийского экономического союза состоится Евразийский экономический форум. На следующий день пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. Путин примет участие в обоих мероприятиях.

Ранее Токаев назвал визит Путина в Астану ключевым событием года.