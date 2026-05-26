Ушаков раскрыл подробности визита Путина в Казахстан

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин совершит государственный визит в Казахстан 27 мая. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Владимир Путин прибудет в столицу Казахстана во второй половине дня, 27 мая, вечером. В аэропорту его будет встречать президент Казахстана Токаев», — рассказал он.

По его словам, в первый день Путин проведет с Токаевым встречу тет-а-тет за обедом, где лидеры обсудят ключевые аспекты дальнейшего развития отношений двух стран. Ушаков уточнил, что главы государств также обменяются мнениями по наиболее актуальным региональным и международным вопросам.

На следующий день президент России планирует принять участие в мероприятиях Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который пройдет 28 и 29 мая.

Помощник российского лидера обратил внимание, что Путин находится в постоянном контакте со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. За все время, что последний руководит страной, президенты встречались 38 раз.

27–29 мая Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом и примет участие в проводимых в Астане заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме.

Ранее Ушаков прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа.

 
