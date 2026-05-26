В ходе визита Путина в Казахстан ожидается подписание соглашения о первой АЭС

Ушаков: Россия и Казахстан заключат соглашения по проекту АЭС
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Во время визита президента России Владимира Путина в Астану планируется заключить соглашение об основных параметрах строительства АЭС в Казахстане и финансировании проекта. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«В рамках визита будут заключены важные соглашения об основных параметрах создания АЭС и о финансировании проекта за счет российского государственного экспортного кредита», — сказал он журналистам.

До этого помощник президента рассказал, что Путин совершит государственный визит в Казахстан 27 мая. В аэропорту его встретит лично президент Казахстана Жомарт Токаев.

В первый день Путин проведет с Токаевым встречу тет-а-тет за обедом, где лидеры обсудят ключевые аспекты дальнейшего развития отношений двух стран. Ушаков уточнил, что главы государств также обменяются мнениями по наиболее актуальным региональным и международным вопросам.

На следующий день президент России планирует принять участие в мероприятиях Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который пройдет 28 и 29 мая.

