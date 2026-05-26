Небензя сказал, что нужно от Трампа для завершения украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп по-прежнему хочет завершения украинского кризиса, но это невозможно без решения коренных причин конфликта. Об этом заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости.

«Да, я думаю, Трамп действительно по-прежнему хочет, чтобы этот конфликт завершился. Но проблема заключается в том, что его нельзя завершить без решения коренных причин», — сказал он.

Небензя добавил, что администрации США в данный момент занята другими вопросами. Решение украинского кризиса не входит в число ее приоритетов.

До этого официальный представитель Госдепартамента Томми Пиготт заявил, что Марко Рубио по запросу российской стороны провел телефонные переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым.

25 мая российский МИД сообщил, что глава МИД РФ по поручению президента Владимира Путина уведомил американского госсекретаря о подготовке системных ударов по объектам Вооруженных сил Украины в Киеве, а также по украинским центрам принятия решений. Кроме того, он напомнил о договоренностях по российско-украинскому конфликту, достигнутых в августе 2025 года в Анкоридже.

Ранее посол Украины в США заявила о «новой энергии» для переговоров.

 
