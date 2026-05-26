Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

США рассказали о сохранении режима прекращения огня с Ираном

Военные США сообщили о сохранении прекращения огня с Ираном после ударов
vchal/Shutterstock/FOTODOM

Режим прекращения огня с Ираном после нанесенных американскими силами ударов сохраняется. Об этом РИА Новости сообщило Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов.

«Центральное командование продолжает обеспечивать защиту наших сил для сдерживания во время действующего режима прекращения огня», — сказали военнослужащие на запрос агентства.

Командование подтвердило, что были нанесены удары по ракетным установкам и катерам в южном Иране.

Вечером 25 мая журналистка Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на представителя CENTCOM капитана Тима Хокинса заявила, что США нанесли удары на юге Ирана по местам запуска ракет и катерам, которые пытались установить мины в Ормузском проливе. Журналистка указала, что это были оборонительные удары, которые не указывают на то, что прекращение огня окончено.

До этого сообщалось о взрывах в иранском портовом городе Бендер-Аббас.

Ранее Трамп потребовал от Ирана передать обогащенный уран.

 
Теперь вы знаете
Подростки массово ушли в самозанятость. Чем это грозит рынку труда — и как поможет старшим работникам?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!