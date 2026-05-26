США рассказали о сохранении режима прекращения огня с Ираном

Военные США сообщили о сохранении прекращения огня с Ираном после ударов

Режим прекращения огня с Ираном после нанесенных американскими силами ударов сохраняется. Об этом РИА Новости сообщило Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов.

«Центральное командование продолжает обеспечивать защиту наших сил для сдерживания во время действующего режима прекращения огня», — сказали военнослужащие на запрос агентства.

Командование подтвердило, что были нанесены удары по ракетным установкам и катерам в южном Иране.

Вечером 25 мая журналистка Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на представителя CENTCOM капитана Тима Хокинса заявила, что США нанесли удары на юге Ирана по местам запуска ракет и катерам, которые пытались установить мины в Ормузском проливе. Журналистка указала, что это были оборонительные удары, которые не указывают на то, что прекращение огня окончено.

До этого сообщалось о взрывах в иранском портовом городе Бендер-Аббас.

Ранее Трамп потребовал от Ирана передать обогащенный уран.