На Западе заявили об унижении Трампа из-за Ирана

Война в Иране подорвала влияние США на Ближнем Востоке и «унизила» президента США Дональда Трампа. Об этом написал обозреватель газеты Financial Times (FT) Эдвард Люс.

По его словам, президент США Дональд Трамп испытывает «унижение», когда пытается достичь соглашения с режимом, об уничтожении которого он ранее говорил. Также журналист подчеркнул, что Трамп войной в Иране нанес Америке геополитический ущерб и упустил сильную позицию.

«Влияние Америки на Ближнем Востоке подорвано. Иран, вероятно, станет региональной силой, с которой другим странам придётся мириться», — отметил он.

24 мая портал Axios сообщил, что США и Иран близки к подписанию меморандума, который продлит перемирие на 60 дней, предусматривает открытие Ормузского пролива и разрешение для Тегерана свободно продавать нефть. Также СМИ сообщило о том, что должны состояться переговоры по ограничению иранской ядерной программы.

25 мая Трамп заявил, что отсутствие сделки с Ираном приведет к возобновлению ударов по Исламской республике. Тогда же Трамп подчеркнул, что у Ирана не будет ядерного оружия.

Также 25 мая госскретарь США Марко Рубио заявил, что согласование формулировок соглашения между США и Ираном может занять несколько дней.

Ранее США рассказали о сохранении режима прекращения огня с Ираном.