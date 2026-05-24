СМИ: сделка между США и Ираном предусматривает продление перемирия на 60 дней

Axios: США и Иран могут подписать меморандум о взаимопонимании на 60 дней

США и Иран могут подписать меморандум о взаимопонимании на 60 дней. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на американского чиновника.

«По словам американского чиновника, соглашение, которое США и Иран близки к подписанию, предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней, в течение которого будет вновь открыт Ормузский пролив, Иран сможет свободно продавать нефть, а также состоятся переговоры по ограничению иранской ядерной программы», — пишет портал.

Axios отмечает, что соглашение позволит избежать эскалации войны и снизит давление на мировые поставки нефти. При этом неясно, приведет ли оно к прочному мирному соглашению, которое также решит ядерные вопросы, поднятые президентом США.

До этого газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что проект соглашения между Вашингтоном и Тегераном на данный момент не решает ключевой вопрос о том, каким образом иранская сторона может отказаться от запасов высокообогащенного урана.

Ранее в США заявили, что Иран все еще стремится к созданию ядерного оружия.