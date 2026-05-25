Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп заявил, что Иран никогда не будет ядерной державой

Трамп убежден, что у Ирана не будет ядерного оружия
The White House via Twitter/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп на мероприятиях в честь Дня памяти на Арлингтонском кладбище напомнил, что США потеряли 13 военнослужащих операции против Ирана. Как подчеркнул президент, эти люди погибли, чтобы у Ирана «никогда не было ядерного оружия».

«И у них (Ирана — ред.) не будет (ядерного оружия — ред.)», — сказал американский глава.

До этого Трамп предупредил, что отсутствие сделки с Ираном приведет к масштабному возобновлению огня. Президент США также отметил, что переговоры продвигаются успешно.

24 мая портал Axios сообщил, что США и Иран близки к подписанию меморандума о продлении перемирия на 60 дней. Соглашение предусматривает открытие Ормузского пролива, разрешение Исламской Республике свободно продавать нефть и переговоры по ограничению ее ядерной программы.

До этого президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине обсудили напряженную обстановку вокруг Ирана в ходе визита российского главы в Китай.

Ранее США и Иран договорились по Ормузскому проливу.

 
Теперь вы знаете
Месть Киеву, заминированный газовоз под Петербургом и пляжный сезон в Анапе. Главное за 25 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!