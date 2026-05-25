Трамп заявил, что Иран никогда не будет ядерной державой

Трамп убежден, что у Ирана не будет ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп на мероприятиях в честь Дня памяти на Арлингтонском кладбище напомнил, что США потеряли 13 военнослужащих операции против Ирана. Как подчеркнул президент, эти люди погибли, чтобы у Ирана «никогда не было ядерного оружия».

«И у них (Ирана — ред.) не будет (ядерного оружия — ред.)», — сказал американский глава.

До этого Трамп предупредил, что отсутствие сделки с Ираном приведет к масштабному возобновлению огня. Президент США также отметил, что переговоры продвигаются успешно.

24 мая портал Axios сообщил, что США и Иран близки к подписанию меморандума о продлении перемирия на 60 дней. Соглашение предусматривает открытие Ормузского пролива, разрешение Исламской Республике свободно продавать нефть и переговоры по ограничению ее ядерной программы.

До этого президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине обсудили напряженную обстановку вокруг Ирана в ходе визита российского главы в Китай.

Ранее США и Иран договорились по Ормузскому проливу.