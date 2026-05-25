Трамп предупредил о последствиях отсутствия сделки с Ираном

Отсутствие сделки с Ираном приведет к масштабному возобновлению огня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Либо это будет выгодная сделка для всех, либо вообще никакой сделки не будет, мы вернемся на передовую, и бои возобновятся, но масштабнее и сильнее, чем когда-либо прежде, а этого никто не хочет!» — написал он.

Глава государства также отметил, что переговоры продвигаются успешно.

24 мая портал Axios сообщил, что США и Иран близки к подписанию меморандума о продлении перемирия на 60 дней. Соглашение предусматривает открытие Ормузского пролива, разрешение Исламской Республике свободно продавать нефть и переговоры по ограничению ее ядерной программы.

До этого президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине обсудили напряженную обстановку вокруг Ирана в ходе визита российского главы в Китай.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее США и Иран договорились по Ормузскому проливу.