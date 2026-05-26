В Прибалтике захотели построить убежища с помощью Украины

Прибалтийские страны хотят получить от Украины опыт в строительстве бомбоубежищ после залетов украинских беспилотников на свою территорию. Об этом пишет Politico.

СМИ отмечает, что в последние недели компании из стран Балтии обращались к украинским производителям оборонной продукции и к специалистам по гражданской обороне, чтобы обсудить закупки, связанные со строительством убежищ.

«Да, это правда. Это не огромные страны. Они пытаются найти наилучшие решения против российской агрессии, если она произойдет. Чтобы обеспечить безопасность и благополучие своего народа. <…> Мы готовы им помочь, и я думаю, что это касается и сферы предоставления убежища», — отметил генеральный и исполнительный директор Украинского совета оборонной промышленности (UCDI) Игорь Федирко.

Гендиректор горно-металлургической группы «Метинвест» Юрий Рыженков также рассказал, что его компания провела предварительные переговоры с правительствами стран Балтии о строительстве убежищ.

При этом министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил изданию, что Таллин давно готов к атакам со стороны России и обладает «достаточным опытом» для защиты своего населения. Представитель министерства иностранных дел Литвы заявил, что у них нет информации о дискуссиях по поводу бомбоубежищ.

В мае несколько раз украинские дроны залетали на территорию прибалтийских стран. Например, 20 мая жители Литвы спустились в укрытия из-за воздушной угрозы, связанной с украинским БПЛА, а до этого румынский истребитель сбил украинский беспилотник над Эстонией.

19 мая Служба внешней разведки России (СВР) сообщила о подготовке Киевом ударов беспилотниками по российской территории из Латвии.

Глава МИД Литвы Кестутис Будрис обвинил Россию в «сознательном» перенаправлении украинских дронов в воздушное пространство стран Прибалтики. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также осудила за пролете украинских беспилотников Россию и Белоруссию и назвала сообщения СВР «неприемлемыми».

Ранее страны НАТО сочли Россию причастной к инцидентам с дронами.