Страны НАТО сочли Россию причастной к инцидентам с дронами

Главы МИД Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Исландии выпустили совместное заявление после инцидентов с БПЛА в воздушном пространстве стран Европы. Документ опубликовал в соцсети X глава МИД Литвы Кястутис Будрис.

Страны Прибалтики и Северной Европы сочли появление беспилотников следствием конфликта РФ и Украины.

«Страны Северной Европы и Балтии никогда не допускали использования своей территории или воздушного пространства для подобных атак на цели в России», — говорится в документе.

В МИД указанных стран считают, что инциденты используются Россией для «отвлечения внимания» от конфликта с Украиной. Указанные члены альянса намерены и дальше укреплять оборону и противодействовать Москве, в том числе ее «дезинформации».

20 мая жителям Литвы пришлось впервые спускаться в укрытия из-за воздушной угрозы, которая действовала около часа. Власти Литвы и жители Вильнюса спрятались в убежищах, однако места в них хватило не всем. В школах прервали занятия, общественный транспорт прекратил работу, а два самолета перенаправили в Ригу. В МИД Литвы обвинили Россию в попадании дронов ВСУ в воздушное пространство Прибалтики. А в Латвии в мае уже упали по меньшей мере три БПЛА.

Ранее Украина извинилась перед Эстонией за упавший БПЛА.