Украинский дрон нарушил воздушное пространство Эстонии

Руководитель отдела стратегических коммуникаций генштаба Сил обороны Эстонии полковник Уку Арольд прокомментировал ночной инцидент с беспилотником. Он сообщил, что один дрон пересек границу Эстонии, пишет эстонская телерадиокомпания ERR.

Арольд пояснил, что украинские дроны двигались параллельно границе с Эстонией, вблизи воздушной границы. Однако из-за особенностей траектории существовал риск попадания некоторых из них в воздушное пространство республики.

«Сегодня ночью снова произошла достаточно масштабная атака украинских дронов <...> Один из дронов действительно на короткое время туда (в воздушное пространство Эстонии - прим. ред.) зашел», — сказал Арольд.

По его словам, прямой угрозы жителям Эстонии не было. Шум, на который жаловались в соцсетях жители Вырумаа и Ида-Вирумаа, мог доноситься из-за границы, отметил полковник.

Украинские беспилотники не впервые залетают в воздушное пространство Эстонии. 31 марта сообщалось, что ночью с территории Львовской и Житомирской областей были запущены 43 дрона в сторону Ленинградской области. Беспилотники летели через воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы. Один из них взорвался на эстонской территории — рядом с жилыми домами в волости Кастре уезда Тартумаа.

Тогда же министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна передал руководителю офиса президента Украины Кириллу Буданову послание о том, что используемые Киевом беспилотники не должны попадать в воздушное пространство республики.

Ранее в Ленинградской области отразили массированную атаку беспилотников.