В ЕС намерены принять «ответные меры» на залет украинских дронов в Прибалтику

Politico: фон дер Ляйен обсудит ответные меры на залет дронов в Прибалтику
Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 26 мая намерена посетить Литву, чтобы обсудить «ответные меры» на инциденты с залетом украинских дронов на территорию прибалтийских стран. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что фон дер Ляйен встретится с главами государства и правительств прибалтийских стран, чтобы скоординировать «ответные меры». Кроме того, прибыть в Литву собирается и комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

«По словам одного из чиновников, помимо демонстрации «солидарности со странами Балтии», визит будет направлен на укрепление общего оборонного потенциала с помощью основных схем финансирования и планирования Еврокомиссии», — пишет газета.

19 мая Служба внешней разведки России сообщила, что Украина готовит удары по российской территории с территории Латвии. Также в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России предупредили, что членство Латвии в НАТО не защитит страну от возможного ответа.

20 мая фон дер Ляйен назвала сообщения российской разведки «совершенно неприемлемыми», а также возложила ответственность за пролет украинских беспилотников на Россию и Белоруссию. Председатель Европарламента Роберта Метсола также связала «враждебную активность дронов», с которой столкнулись Литва, Латвия и Эстония, с Россией и Белоруссией.

Глава МИД Литвы Кестутис Будрис обвинил Россию в том, что она якобы «сознательно» перенаправляет украинские дроны в воздушное пространство Прибалтики.

Ранее страны НАТО сочли Россию причастной к инцидентам с дронами.

 
