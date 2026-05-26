Война США и Израиля против Ирана
Стало известно о передаче Трампу послания от Путина

Госсекретарь США Марко Рубио после разговора с главой российского МИД Сергеем Лавровым передал американскому президенту Дональду Трампу послание от российского лидера Владимира Путина. Об этом написал журналист Алекс Рауфоглу в соцсети X.

«Рубио только что сообщил, что Лавров передал сообщение от Путина, предназначенное для Трампа. По словам Рубио, он его передал [Трампу]», — рассказал он.

25 мая состоялись переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Официальный представитель Пентагона Томми Пиготт заявил, что они обсудили Украину, двусторонние отношения, а также ситуацию в Иране, в том числе дипломатические инициативы по урегулированию кризиса в Ормузском проливе. Кроме того, речь шла о ситуации вокруг Кубы.

Российский министр уведомил Рубио о подготовке системных ударов по объектам ВСУ в Киеве. Также Лавров напомнил и о рекомендации США и другим странам эвакуировать дипломатический персонал и своих граждан из Киева.

