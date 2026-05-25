Лавров обсудил с Рубио ситуацию в Ормузском проливе

МИД РФ: Лавров и Рубио обсудили ситуацию в Ормузском проливе и вокруг Кубы

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марк Рубио в ходе переговоров по телефону обсудили дипломатические инициативы по урегулированию кризиса в Ормузском проливе, а также ситуацию вокруг Кубы. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел России.

«Руководители внешнеполитических ведомств обменялись оценками дипломатических инициатив по преодолению кризиса в Ормузском проливе и относительно ситуации вокруг Кубы», — отмечается в сообщении.

21 мая Рубио заявил, что США предпочли бы урегулировать отношения с Кубой мирным путем, однако вероятность такого сценария невысока.

До этого госсекретарь США обвинил власти Кубы в предоставлении территории республики представителям разведывательных служб стран — противников Вашингтона. По его словам, Соединенные Штаты не могут позволить, чтобы их оппоненты размещали сотрудников разведслужб или военные базы в 90 милях (145 км) от них.

Ранее Лавров заявил, что Россия будет оказывать поддержку Кубе, в том числе гуманитарную.