Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Лавров обсудил с Рубио ситуацию в Ормузском проливе

МИД РФ: Лавров и Рубио обсудили ситуацию в Ормузском проливе и вокруг Кубы
Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марк Рубио в ходе переговоров по телефону обсудили дипломатические инициативы по урегулированию кризиса в Ормузском проливе, а также ситуацию вокруг Кубы. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел России.

«Руководители внешнеполитических ведомств обменялись оценками дипломатических инициатив по преодолению кризиса в Ормузском проливе и относительно ситуации вокруг Кубы», — отмечается в сообщении.

21 мая Рубио заявил, что США предпочли бы урегулировать отношения с Кубой мирным путем, однако вероятность такого сценария невысока.

До этого госсекретарь США обвинил власти Кубы в предоставлении территории республики представителям разведывательных служб стран — противников Вашингтона. По его словам, Соединенные Штаты не могут позволить, чтобы их оппоненты размещали сотрудников разведслужб или военные базы в 90 милях (145 км) от них.

Ранее Лавров заявил, что Россия будет оказывать поддержку Кубе, в том числе гуманитарную.

 
Теперь вы знаете
Месть Киеву, заминированный газовоз под Петербургом и пляжный сезон в Анапе. Главное за 25 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!