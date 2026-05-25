Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

В Европе рассказали об отходе США от переговоров по Украине

Глава МИД Эстонии Цахкна: США больше не продвигают переговоры России и Украины
Alex Brandon/AP

США отошли от руководства мирным процессом по Украине, и теперь Россия якобы «хочет» участия Европы в переговорах. Об этом изданию ERR заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

«По сути в прежнем виде переговоры завершились. Теперь все понимают, что желание [президента России Владимира] Путина заключается в том, чтобы втянуть Европу в переговоры. Переговоры, продолжавшиеся более года, которые на самом деле и не были никакими переговорами, а были просто разговорами, которые дали Путину возможность выиграть время», — отметил он.

При этом Цахкна подчеркнул, что Европа не может стать посредником в переговорах России и Украины, так как эта роль подразумевает нейтральную позицию.

22 мая генсек США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не заинтересован в том, чтобы вести бесконечные встречи по урегулированию конфликта на Украине. При этом он отметил, что США готовы и дальше играть роль в урегулировании, однако для этого Белый дом должен увидеть шанс на «плодотворность» переговоров. Также Рубио сказал о том, что конфликт на Украине может завершиться без традиционной военной победы.

24 мая директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук отметил, что российские эксперты готовы представить свои предложения по урегулированию украинского конфликта.

Ранее в Госдуме указали на нежелание США завершать конфликт на Украине.

 
Теперь вы знаете
«Дом дракона», «Аватар», проект Скорсезе и Спилберга. Что из сериалов посмотреть в июне-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!