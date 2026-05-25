В Европе рассказали об отходе США от переговоров по Украине

США отошли от руководства мирным процессом по Украине, и теперь Россия якобы «хочет» участия Европы в переговорах. Об этом изданию ERR заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

«По сути в прежнем виде переговоры завершились. Теперь все понимают, что желание [президента России Владимира] Путина заключается в том, чтобы втянуть Европу в переговоры. Переговоры, продолжавшиеся более года, которые на самом деле и не были никакими переговорами, а были просто разговорами, которые дали Путину возможность выиграть время», — отметил он.

При этом Цахкна подчеркнул, что Европа не может стать посредником в переговорах России и Украины, так как эта роль подразумевает нейтральную позицию.

22 мая генсек США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не заинтересован в том, чтобы вести бесконечные встречи по урегулированию конфликта на Украине. При этом он отметил, что США готовы и дальше играть роль в урегулировании, однако для этого Белый дом должен увидеть шанс на «плодотворность» переговоров. Также Рубио сказал о том, что конфликт на Украине может завершиться без традиционной военной победы.

24 мая директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук отметил, что российские эксперты готовы представить свои предложения по урегулированию украинского конфликта.

Ранее в Госдуме указали на нежелание США завершать конфликт на Украине.