Бывшая соратница Зеленского обвинила западные страны в «вопиющем лицемерии»

Ведущие европейские страны «проповедуют» бесконечную войну на Украине, однако отказываются выделять 0,25% ВВП Киеву, чем показывают свое лицемерие. Об этом в социальной сети X написала бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Журналистка прокомментировала новость о том, что Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада стали главными противниками инициативы о выделении странами НАТО 0,25% ВВП на поддержку Украины.

По ее словам, власти именно этих государств являются «громогласными ораторами», которые «громче всех требуют тотального военного решения» и еще больших потерь среди украинцев. Однако на деле они отказываются давать Киеву деньги. Также она обратила внимание на то, что Лондон при этом смягчил санкции против России

«Эти страны проповедуют бесконечную войну на Украине, словно это благородный крестовый поход. Но посмотрите, что происходит, когда это действительно начинает стоить им денег. <…> Это вопиющее лицемерие не относится к лидерству. Это использование Украины в качестве одноразового посредника, в то время как количество жертв растет, а европейские налогоплательщики оплачивают счета за показную жестокость», — отметила она.

13 мая генсек НАТО Марк Рютте призвал союзников по НАТО выделять 0,25% ВВП Украине. Он отметил, что если инициативу одобрят, то каждый год Киев будет получать $143 млрд. Затем он усомнился в поддержке этой инициативы членами альянса.

Также в мае глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что Европа должна снова поднять вопрос об использовании замороженных российских активов для Украины.

