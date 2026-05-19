Британия отменила запрет на импорт топлива из российского сырья

Великобритания бессрочно разрешила импорт дизеля и керосина, которые производятся из российской нефти на территории третьих стран. Это следует из лицензии, опубликованной британским министерством финансов.

Согласно документу, запреты, введенные в рамках антироссийских санкций, не распространяются на конкретные переработанные нефтепродукты из российского сырья с товарными кодами 2710 19 42 / 2710 19 44 для дизельного топлива и 2710 19 21 для керосина. В лицензии уточняется, что под третьими странами понимается любая страна мира, кроме самой Великобритании, острова Мэн и РФ.

«Данная лицензия вступает в силу 20 мая 2026 года. Она имеет бессрочный характер и подлежит периодическому пересмотру министром внутренних дел. Он имеет право в любое время изменять, отзывать или приостанавливать действие данной лицензии», – говорится в документе.

В королевском казначействе добавили, что глава МВД должен будет предупредить о внесении изменений в условия лицензии или приостановке ее действия за четыре месяца.

До сих пор в Великобритании действовал полный запрет на импорт нефтепродуктов из российского сырья, включая дизельное топливо и керосин. Это означало, что даже если российская сырая нефть перерабатывалась на заводах, например, в Индии, Турции или Китае, готовое топливо все равно не могло быть ввезено на британский рынок. Эта мера была введена правительством Великобритании в октябре 2025 года в рамках ужесточения санкционной политики, чтобы лишить Россию доходов от продажи энергоносителей и ограничить возможности для обхода ранее установленных ограничений.

Ранее Британия заплатила за российскую нефть в обход санкций несколько млрд фунтов.