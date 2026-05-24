Пять стран НАТО не поддержали идею выделять 0,25% ВВП на военную помощь Киеву

Великобритания и Франция стали главными противниками инициативы о выделении странами НАТО 0,25% ВВП на поддержку Украины. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.

13 мая генсек НАТО Марк Рютте призвал союзников выделять четверть процента ВВП на помощь Украине. По его словам, если инициатива будет одобрена, то ежегодно Киев будет получать $143 млрд. Позже он усомнился в том, что его идея будет поддержана странами-членами Североатлантического альянса.

По данным издания, инициативу Рютте отклонили Британия, Франция, Испания, Италия и Канада.

При этом идея нашла поддержку у семи членов альянса. Собеседники газеты не уточняют, какие это государства, однако отмечают, что все они уже тратят на помощь Киеву более 0,25% ВВП. По данным Кильского университета, главными спонсорами Украины являются Нидерланды, Польша, страны Северной Европы и Балтии.

23 мая министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что Европа должна вновь поднять вопрос об использовании замороженных российских активов для Украины. По его словам, соглашение о выдаче Украине кредита на €90 млрд было полезным, но не окончательным шагом в деле удовлетворения долгосрочных потребностей Киева.

Ранее Лавров обвинил МВФ в выдаче денег Украине сверх положенной квоты.

 
