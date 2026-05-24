Союзники Киева заинтересованы в продолжении конфликта с Москвой и не считаются с потерями, которые несет Украина в конфликте с Россией. Об этом заявила бывший пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель в социальной сети X.

По ее словам, западные политики, выступающие за продолжение боевых действий, не заботятся о жизнях украинцев.

«Западные «патриоты», которые хотят бесконечной войны, не заботятся о жизнях простых украинцев. Это факт», — написала она, комментируя ночной удар Вооруженных сил России по целям на Украине.

Мендель отметила, что лидеры стран Запада не оказывают Киеву реальной поддержки, а лишь повторяют украинские тезисы и извлекают выгоду из продолжающегося конфликта.

ВС РФ в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, применив в том числе ракеты «Орешник», «Циркон», «Искандер» и «Кинжал», сообщили в Минобороны. Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал атаку ответом на удар украинской армии по колледжу в Старобельске.

Зеленский отметил, что атаке «Орешником» подвергся город Белая Церковь в Киевской области. По данным Telegram-канала SHOT, в населенном пункте был поражен металлургический завод, на котором собирались беспилотники типа FP-1.

