Война США и Израиля против Ирана
Стало известно о планах поэтапно открыть Ормузский пролив

Открытие Ираном Ормузского пролива для прохода судов в рамках соглашения с США будет поэтапным. Об этом сообщает Washington Post (WP) со ссылкой на иранского чиновника.

«Открытие пролива будет поэтапным. На первом этапе США разморозят иранские активы на сумму $12 млрд, начнутся работы по разминированию пролива и будет снята американская блокада», — пишет СМИ.

Газета отмечает, что США и Иран разработали «рамочное соглашение», которое продлит период прекращения огня на 60 дней, пока обе стороны будут достигать сделки о прекращении войны. Тем временем Ормузский пролив будет разминирован и вновь открыт, сообщил высокопоставленный представитель администрации США. При этом он подчеркнул, что соглашение с Ираном еще не подписано и остается неясным, насколько обязательным оно будет.

Знакомый с ситуацией дипломат подчеркнул, что сейчас США ждут ответа Ирана. По его словам, после подписания меморандума Иран немедленно откроет Ормузский пролив и предпримет шаги для обеспечения возвращения судоходства к довоенному уровню в течение 30 дней. Иран, США и их союзники также немедленно прекратят военные действия на всех фронтах, включая Ливан.

Также предложение включает в себя обязательство Ирана не разрабатывать ядерное оружие и согласие на утилизацию обогащенного урана.

До этого газета The New York Times (NYT) сообщила, что США и Иран пришли к согласию об открытии Ормузского пролива. 24 мая портал Axios со ссылкой на американского чиновника написал, что Вашингтон и Тегеран близки к подписанию меморандума о продлении перемирия еще на 60 дней, которое подразумевает в том числе и открытие Ормузского пролива.

При этом 25 мая официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Исмаил Багаи заявил, что вопросы управления Ормузским проливом не включены в меморандум о взаимопонимании между Ираном и США.

24 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США будут готовы вступить «в очень серьезные переговоры» по иранской ядерной программе после того, как Иран вновь откроет Ормузский пролив.

Ранее СМИ узнали, почему подписание соглашения США и Ирана может затянуться.

 
