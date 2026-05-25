Стало известно о планах поэтапно открыть Ормузский пролив

Открытие Ираном Ормузского пролива для прохода судов в рамках соглашения с США будет поэтапным. Об этом сообщает Washington Post (WP) со ссылкой на иранского чиновника.

«Открытие пролива будет поэтапным. На первом этапе США разморозят иранские активы на сумму $12 млрд, начнутся работы по разминированию пролива и будет снята американская блокада», — пишет СМИ.

Газета отмечает, что США и Иран разработали «рамочное соглашение», которое продлит период прекращения огня на 60 дней, пока обе стороны будут достигать сделки о прекращении войны. Тем временем Ормузский пролив будет разминирован и вновь открыт, сообщил высокопоставленный представитель администрации США. При этом он подчеркнул, что соглашение с Ираном еще не подписано и остается неясным, насколько обязательным оно будет.

Знакомый с ситуацией дипломат подчеркнул, что сейчас США ждут ответа Ирана. По его словам, после подписания меморандума Иран немедленно откроет Ормузский пролив и предпримет шаги для обеспечения возвращения судоходства к довоенному уровню в течение 30 дней. Иран, США и их союзники также немедленно прекратят военные действия на всех фронтах, включая Ливан.

Также предложение включает в себя обязательство Ирана не разрабатывать ядерное оружие и согласие на утилизацию обогащенного урана.

До этого газета The New York Times (NYT) сообщила, что США и Иран пришли к согласию об открытии Ормузского пролива. 24 мая портал Axios со ссылкой на американского чиновника написал, что Вашингтон и Тегеран близки к подписанию меморандума о продлении перемирия еще на 60 дней, которое подразумевает в том числе и открытие Ормузского пролива.

При этом 25 мая официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Исмаил Багаи заявил, что вопросы управления Ормузским проливом не включены в меморандум о взаимопонимании между Ираном и США.

24 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США будут готовы вступить «в очень серьезные переговоры» по иранской ядерной программе после того, как Иран вновь откроет Ормузский пролив.

