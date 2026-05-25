В МИД Ирана прокомментировали вопрос управления Ормузским проливом

Багаи: тема управления Ормузом не включена в меморандум между Ираном и США

Вопросы управления Ормузским проливом не включены в меморандум о взаимопонимании между Ираном и США, их будут решать страны региона. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Исмаил Багаи в ходе брифинга.

«Мы не обсуждаем детали соглашения. Вопрос о том, как будет управляться пролив, решается прибрежными странами», — сказал дипломат.

24 мая портал Axios сообщил, что США и Иран близки к подписанию меморандума о продлении перемирия на 60 дней. Соглашение предусматривает открытие Ормузского пролива, разрешение Исламской Республике свободно продавать нефть и переговоры по ограничению ее ядерной программы.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее Washington Post сообщил, что Иран готов за месяц восстановить прежний уровень судоходства в Ормузе.