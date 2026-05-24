Рубио поставил условие для «очень серьезных переговоров» США с Ираном

Рубио: США будут обсуждать уран с Ираном после открытия Ормузского пролива

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США готовы вступить в «очень серьезные переговоры» по иранской ядерной программе, если Иран вновь откроет Ормузский пролив. Об этом пишет The New York Times.

Дипломат дал понять, что Белый дом готов принять временное соглашение, которое не лишит Исламскую Республику возможности создавать ядерное оружие немедленно.

«Нельзя решить ядерную проблему за 72 часа наброском на салфетке», — сказал Рубио.

Госсекретарь подчеркнул, что Ормузский пролив должен быть открыт. После этого Вашингтон и Тегеран будут обсуждать высокообогащенный уран и обязательство Исламской Республики никогда не иметь ядерного оружия.

До этого портал Axios сообщил, что стороны близки к подписанию меморандума о продлении перемирия на 60 дней. Соглашение предусматривает открытие Ормузского пролива, разрешение Ирану свободно продавать нефть и переговоры по ограничению ее ядерной программы.

Однако после этого президент США заявил в соцсети, что поручил своим представителям не торопиться заключать сделку с Исламской Республикой. Политик отметил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном идут «в упорядоченном и конструктивном ключе», а время работает на американскую сторону.

Ранее в Иране пригрозили США прорывом морской блокады.