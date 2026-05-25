СМИ сообщили о достижении согласия между США и Ираном по открытию Ормузского пролива

Соединенные Штаты и Иран пришли к принципиальному согласию об открытии Ормузского пролива. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает газета The New York Times (NYT).

Однако детали договоренности неизвестны. Поэтому пока неясно, когда именно возобновится движение судов через пролив и начнут снижаться цены на нефть.

По мнению экспертов, даже при самом благоприятном развитии событий быстрого снижения цен не произойдет.

24 мая портал Axios со ссылкой на американского чиновника написал, что Соединенные Штаты и Исламская Республика близки к подписанию меморандума о продлении перемирия еще на 60 дней. По словам источника, документ предусматривает организацию переговоров по ограничению ядерной программы Ирана, а также разрешение стране свободно продавать нефть и открытие Ормузского пролива. Журналисты считают, что соглашение позволит избежать дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке и снизить давление на глобальные поставки нефти. Однако до сих пор неясно, сможет ли оно привести к прочной мирной сделке между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее в Иране пригрозили США прорывом морской блокады.

 
