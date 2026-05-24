СМИ узнали, почему подписание соглашения США и Ирана может затянуться

Соглашение США и Ирана, как ожидается, не будет подписано в воскресенье, 24 мая, написал в соцсети X журналист американского новостного издания Axios Барак Равид.

По словам его источника в американской администрации, на одобрение сделки руководством Ирана, в том числе верховным лидером Моджтабой Хаменеи, может понадобиться несколько дней.

До этого портал Axios сообщил, что США и Иран близки к подписанию меморандума о продлении перемирия на 60 дней. Соглашение предусматривает открытие Ормузского пролива, разрешение Исламской Республике свободно продавать нефть и переговоры по ограничению ее ядерной программы.

Однако после этого президент США заявил в соцсети, что поручил своим представителям не торопиться заключать сделку с Ираном. Политик отметил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном идут «в упорядоченном и конструктивном ключе», а время работает на американскую сторону. Глава государства уточнил, что блокада Исламской Республики продолжится до достижения и подписания соглашения.

Ранее в Иране пригрозили США прорывом морской блокады.