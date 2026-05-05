Адвокат Старенький: на Украине обсуждают cнижение возраста мобилизации до 23 лет

Украинский адвокат Сергей Старенький заявил в эфире телеканала «Новости.LIVE», что депутаты Верховной рады предлагают снизить мобилизационный возраст с 25 до 23 лет.

По словам юриста, на Украине сильно не хватает человеческих ресурсов. Он также рассказал, что депутаты также предлагают запретить выезд за границу до 22 лет. Фамилии депутатов или партии, которые предложили поправки в существующие законы или участвуют в обсуждении, Старенький не уточнил.

4 мая стало известно, что депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Юрий Здебский на фоне дефицита личного состава в Вооруженных силах Украины (ВСУ) предложил создать особый орган для контроля за предоставлением брони и отсрочек от мобилизации.

20 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что на Украине складывается тяжелая ситуация с мобилизацией, потому что украинцы не хотят воевать за коррумпированные власти страны и сопротивляются ТЦК.

27 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране до 2 августа 2026 года.

Ранее на Украине заявили о близком провале принудительной мобилизации.