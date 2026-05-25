Мэр Львова Садовой: ВСУ — армия номер один в Европе

Мэр Львова Андрей Садовой назвал украинскую армию сильнейшей в Европе. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Я думаю, что украинская армия — армия номер один в Европе. Я думаю, что НАТО нужна украинская армия. Я знаю много информации о специальных учениях в разных европейских странах, и украинские солдаты и офицеры показывали отличные результаты», — заявил он.

Также Садовой отметил, что до конфликта с Россией Украина обладала одним из крупнейших IT-секторов в Восточной Европе, и военные действия позволили значительной части технологической экосистемы переориентироваться на оборонное производство.

В январском рейтинге самых мощных армий мира ВСУ оказались на 20-м месте.

В мае президент Украины Владимир Зеленский назвал «несправедливым» предложение о предоставлении Украине статуса «ассоциированного» члена Евросоюза, подчеркнув, что ВСУ якобы «в полной мере защищают Европу». В апреле Зеленский также отверг идею «символического» или частичного членства Украины в ЕС, отметив, что ВСУ якобы «защищают» Европу.

22 мая президент России Владимир Путин заявил, что ситуация для ВСУ на фронте превращается из сложной в катастрофическую

Ранее в Европе заявили о необходимости принять Украину в НАТО.