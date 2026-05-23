В Европе заявили о необходимости принять Украину в НАТО

Швеция поддерживает вступление Украины в НАТО и Евросоюз в будущем и считает, что ни у кого не должно быть «права вето» на этот шаг. Об этом Politico заявил министр обороны Швеции Пол Юнсон.

По его словам, имеющая опыт боевых действий украинская армия укрепит альянс, и поэтому у Киева должен быть путь ко вступлению в НАТО. При этом Юнсон отметил, что часть союзников выступает против этого решения.

«Все европейские страны должны иметь право вступать в НАТО, когда они будут соответствовать требованиям. Никто не должен иметь права вето на это. Такова наша позиция», — сказал Джонсон.

Также он подчеркнул, что рассматривает Украину как будущий актив в сфере безопасности Европы, и заявил, что украинский оборонный рынок стал одним из самых эффективных в Европе, так как Киев нарастил производство вооружений.

«Где еще в Европе мы можем найти 110 бригад? Где еще в Европе мы можем найти такую инновационную систему, какую создала Украина? Где еще мы можем найти такой же промышленный потенциал?» — отметил он.

22 мая государственный секретарь минобороны Румынии Сорин-Дан Молдован заявил, что пока преждевременно обсуждать вступление Украины в НАТО, так как на ее территории продолжаются боевые действия.

В конце апреля журнал The Economist со ссылкой на неназванные западные источники сообщил, что надежды Украины вступить в НАТО в обозримом будущем тщетны. В том же месяце глава МИД Нидерландов Том Берендсен заявил, что Украина находится на «необратимом пути» к членству в НАТО.

Ранее Зеленского пригласили на саммит НАТО в Анкаре.