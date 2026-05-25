Медведев предупредил врагов России

Екатерина Штукина/РИА Новости

Акции устрашения против российских ученых обречены на провал. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости о деле археолога Александра Бутягина.

«Шантаж, провокации, угрозы и взятие в заложники — это, можно сказать, фирменный стиль наших врагов», — отметил политик.

Медведев подчеркнул, что в текущей обстановке Россия уделяет повышенное внимание безопасности всех своих граждан, в том числе талантливых ученых.

Зампред Совбеза РФ также ответил на вопрос, стоит ли разработать для российских ученых рекомендации по работе за границей. Медведев считает, что в этом нет смысла, поскольку ученые имеют вес и авторитет в мировом сообществе и знают, как вести себя в престижном международном окружении. Однако осторожность и предусмотрительность им не помешают, добавил политик.

Российский ученый Александр Бутягин, возглавляющий отдел античной археологии Государственного Эрмитажа, был задержан в Польше в декабре 2025 года по запросу Украины. Его обвинили в «уничтожении культурного наследия» при проведении раскопок в Крыму. В марте окружной суд Варшавы удовлетворил запрос Киева об экстрадиции археолога.

Однако Украине не отдали Бутягина. 28 апреля на границе Польши и Белоруссии состоялся обмен по формуле «пять на пять», в ходе которого был в том числе освобожден ученый. В начале мая он вернулся на работу в Эрмитаж. Бутягин завил, что планирует в ближайшие месяцы вновь отправиться в Крым.

Ранее Бутягин показал «пророческий» автопортрет с надписью «разыскивается».

 
