Бутягин показал «пророческий» автопортрет с надписью «разыскивается»

Петр Ковалев/ТАСС

Российский археолог Александр Бутягин, которого в конце апреля освободили из польской тюрьмы и передали России в рамках обмена, обнаружил в кабинете в Эрмитаже «пророческий» портрет с надписью о розыске. Ученый показал изображение ТАСС.

Во время беседы с корреспондентом Бутягин провел небольшую экскурсию по своему кабинету. Он показал, как выглядит его рабочее место в Эрмитаже, и указал на черно-белое фото с надписью Wanted, что в переводе с английского означает «разыскивается».

«А вот мой портрет, наверное, 20-летней давности. Это меня так сняли на паспорт», — рассказал археолог.

По словам Бутягина, один из коллег в шутку написал на снимке Wanted. Ученый признался, что сейчас обратил на это внимание и удивился пророчеству.

«Сон в руку», — с иронией отметил он.

Известный российский ученый, возглавляющий отдел античной археологии Государственного Эрмитажа, был задержан в Польше в декабре 2025 года по запросу Украины. Бутягина обвинили в «уничтожении культурного наследия» при проведении раскопок в Крыму. В марте окружной суд Варшавы удовлетворил запрос Киева об экстрадиции археолога.

Однако Украине не отдали Бутягина. 28 апреля на границе Польши и Белоруссии состоялся обмен по формуле «пять на пять», в ходе которого был в том числе освобожден ученый.

Ранее Бутягин рассказал, чего ему больше всего не хватало в заключении в Польше.

 
