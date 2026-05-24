В Госдуме отреагировали на призыв депутатов Рады к миру после ударов по Киеву

Призывы украинских депутатов к миру после массированного удара «Орешником» по Киеву немногочисленны и не приближают окончание конфликта, поскольку атака выгодна президенту Украины Владимиру Зеленскому — она позволит отвлечь внимание общественности от коррупционного скандала в его окружении. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Массированный удар по Киеву ни на йоту не приближает мирное соглашение. Тем более, что верхушка киевского режима от него не только не пострадала, но даже не испугалась — попадания аккуратно обошли все так называемые центры принятия решений, как будто бить по ним какое-то табу. Конечно, на Украине звучат немногочисленные голоса, призывающие к возобновлению переговоров, но это оппозиционные депутаты, которые всегда и во всем выступают против Зеленского. Для него лично этот налет будет иметь, скорее, положительный эффект — за воплями об обстрелах украинской столицы можно будет скрыть коррупционный скандал, разгоревшийся вокруг окружения Зеленского, отвлечь внимание общества на обычную для него ненависть к России», — сказал он.

В ночь на 24 мая вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар баллистическими ракетами «Орешник» по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам в РФ, сообщили в российском министерстве обороны. По данным ведомства, российские военные ударили по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины.

В Минобороны уточнили, что кроме «Орешника» для атаки использовались ракеты «Искандер, «Кинжал» и «Циркон», а также крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования и ударные беспилотники. Все цели были достигнуты и поражены.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал удары по Украине ответом на атаку на колледж с детьми в Старобельске. Российский политик призвал военных не прекращать удары, а наоборот бить «еще гораздо сильнее».

11 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку обвинения в отмывании 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. Следователи подчеркнули, что после начала российско-украинского конфликта строительство коттеджей не только не остановили, но и начали вести более активно.

Ранее в Совфеде назвали удар по Киеву «жесткой и мощной профилактикой».